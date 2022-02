Meteo, tempesta di ghiaccio nel sud degli USA: nevischio e pioggia gelata lasciano al buio migliaia di persone – FOTO

MeteoWeb

Parti degli stati centro-meridionali degli USA sono state ricoperte di bianco a metà settimana, ma non era tutta neve a coprire il terreno. Una grande tempesta invernale ha scatenato precipitazioni in tutta l‘area, lasciando gli automobilisti bloccati e i residenti a ripulire cumuli di nevischio.

Oltre 200 segnalazioni di nevischio e pioggia gelata sono state compilate dal National Weather Service nella giornata di mercoledì 23 febbraio, coprendo gli otto stati di Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Tennessee, Illinois, Indiana e Kentucky. In molti casi, le precipitazioni sono cambiate tra le due varietà invernali durante il giorno, mescolandosi a volte anche con la neve.

La pioggia caduta con temperature gelide ha creato una glassa ghiacciata sui rami degli alberi, sulle linee elettriche e sulle superfici stradali in tutta l’area, con il nevischio che a volte si è mescolato alla pioggia gelata (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Il ghiaccio ha appesantito le linee elettriche e ha portato a diffusi blackout, con oltre 33.000 clienti lasciati al buio nel solo Arkansas. 10.000 persone senza elettricità anche nel Tennessee.

La pioggia gelata e il nevischio sono arrivati a ondate per tutto il giorno mercoledì e nelle ore notturne a volte sono scesi pesantemente, accompagnati da tuoni e fulmini in alcune zone. Segnalazioni di tuoni che hanno accompagnato nevischio, pioggia gelata e/o neve sono arrivate da Texas, Oklahoma, Arkansas e Missouri. Joy, in Arkansas, ha ricevuto 12,7cm di nevischio durante l’evento. Alcune località dell’Arkansas come Judsonia e Bradford hanno riportato 1,3cm di pioggia gelata, oltre a 7,6cm di nevischio. Nello stato erano diffusi accumuli di nevischio pari o superiori a questi.

Una glassa di ghiaccio è stata segnalata fino ad Austin e San Antonio, in Texas. Entrambe le città avevano temperature elevate intorno ai +29°C appena un giorno prima che arrivasse l’ondata di freddo.

La tempesta si è spostata fuori dagli stati centromeridionali nella notte, iniziando l’ultima tappa del suo viaggio attraverso il Paese nel Nord-Est.