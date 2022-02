Tempesta di polvere sahariana sull’Atlantico: è la terza in meno di due settimane, la spettacolare immagine dallo spazio

MeteoWeb

Questa immagine, acquisita da uno dei satelliti Copernicus Sentinel3 il 30 gennaio, mostra una tempesta di polvere sahariana, la terza in meno di due settimane, con trasporto dalla costa occidentale dell’Africa all’Oceano Atlantico.

La qualità dell’aria nelle Isole Canarie (Spagna), così come a Madeira (Portogallo), è stata pesantemente colpita da significative concentrazioni di particolato (polvere) nell’aria. Di conseguenza, l’Agenzia Meteorologica Nazionale Spagnola, AEMET, ha emesso un’allerta gialla e le autorità sanitarie hanno consigliato alle persone di non rimanere all’aperto per lunghi periodi di tempo.

Con un tempo di rivisitazione di un giorno, il satellite Copernicus Sentinel-5P fornisce dati ad accesso libero e gratuito che possono essere utilizzati per monitorare la qualità dell’aria in tutto il mondo. Questi dati possono essere utilizzati per informare i modelli che prevedono l’impatto delle tempeste di polvere.