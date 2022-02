Tempesta Dudley, fortissimi venti in Polonia: feriti a Cracovia per il crollo di una gru [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

La tempesta Dudley, che ha provocato danni e disagi nelle scorse ore tra Regno Unito e Germania, sta gradualmente svanendo mentre si sposta verso la Polonia.

Proprio in quest’ultimo Paese dell’Europa centrale, però, le fortissime raffiche di vento hanno provocato oggi il crollo di una gru, a Cracovia: ha distrutto un cantiere e ferito 4 persone, 2 delle quali gravemente

Il capo dei vigili del fuoco di Cracovia, Bartłomiej Rosiek, ha affermato che sono state numerose in queste ore le richieste di soccorso per diversi incidenti in città, causati dai forti venti.