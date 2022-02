Tempesta Eunice, allerta meteo nel Regno Unito: sarà “una delle peggiori degli ultimi decenni”, codice rosso anche per Londra

MeteoWeb

Milioni di persone nel Regno Unito si preparano all’arrivo di una delle peggiori tempeste degli ultimi decenni, Eunice.

Il Met Office ha emesso oggi una seconda allerta meteo rossa per Londra, così come gran parte della costa meridionale e del sud-est e dell’est dell’Inghilterra.

L’allerta, diffusa raramente, significa che esiste un pericolo di vita a causa di oggetti sollevati dal vento, che riguarda parti dell’Inghilterra sud-occidentale e del Galles meridionale.

Centinaia di scuole sono chiuse e tutti i treni in Galles sono sospesi.

Nell’isola di Wight sono state registrate nelle scorse ore raffiche fino a 127 km/h.

Gli esperti hanno avvertito che Eunice oggi potrebbe portare raffiche di vento fino a 145 km/h.

BBC Weather ha riportato che “potrebbe benissimo essere una delle peggiori tempeste degli ultimi tre decenni“.

A Londra il vento potrebbe arrivare a una velocità di 130 km/h: è stata prevista la chiusura dei parchi e della grande ruota panoramica. Secondo il Met Office, che ha consigliato ai britannici di rimanere a casa, la tempesta potrebbe provocare danni agli edifici e interruzioni di linee elettriche, ma anche la chiusura di strade e ferrovie.

Eunice è la seconda tempesta ad abbattersi sul Regno Unito in una settimana, dopo che la tempesta Dudley ha colpito parti della Scozia, dell’Inghilterra settentrionale e dell’Irlanda del Nord, lasciando migliaia di case senza elettricità.