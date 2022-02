Meteo, la tempesta Eunice si abbatte sul Regno Unito: venti a quasi 150km/h in Cornovaglia, decine di migliaia di persone senza elettricità – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Decine di migliaia di case nel Devon e in Cornovaglia sono senza elettricità a causa della potente tempesta Eunice che si sta abbattendo sul sud-ovest dell’Inghilterra. Per il Devon e la Cornovaglia è in atto un’allerta meteo rossa, che significa che c’è un pericolo per la vita a causa dei detriti volanti, con venti previsti fino a 150km/h. La stazione meteorologica vicino a Padstow ha registrato una raffica di vento di 146km/h.

Più di 22.000 case in Cornovaglia e quasi 24.000 nel Devon sono senza elettricità. I consigli di contea del Devon e della Cornovaglia hanno sconsigliato alle persone di mettersi viaggiare, se non necessario, e centinaia di scuole in tutta l’area sono chiuse. Il pericolo rimane quello di alberi abbattuti, blackout e detriti volanti. La A38 a Liskeard è chiusa perché un albero è caduto su un camion e le linee elettriche sono state danneggiate, ha detto la polizia. Una sezione del tetto della Sennen Lifeboat Station è stata divelta, finendo in una strada vicina.

I voli dall’aeroporto di Exeter a Glasgow, Edimburgo e Belfast sono stati cancellati. Network Rail ha annunciato che tutte le diramazioni nel Devon e in Cornovaglia sarebbero state sospese ad eccezione della linea Exmouth-Exeter.

In Galles, Eunice ha già iniziato a colpire nelle prime ore questa mattina. Più di 1.800 abitazioni sono senza energia elettrica al momento, centinaia di scuole sono chiuse, tutti i treni sono fermi e l’esercito è pronto a intervenire in caso di necessità. Diversi ponti sono stati chiusi, tra cui il Severn Bridge che collega l’Inghilterra meridionale e il Galles, e il Britannia Bridge, che collega l’isola di Anglesey con il Galles continentale.

All’aeroporto di Gatwick ci sono state già quindici cancellazioni e 67 voli sono in ritardo, mentre a quello di Heathrow almeno 65 voli – fra partenze e arrivi – sono stati cancellati e altri 114 sono in ritardo. British Airways ha fatto sapere che il numero di aeroplani che possono atterrare a Heathrow “è stato notevolmente ridotto a causa della burrasca”. Il volo EasyJet EJU8014 da Bordeaux a London Gatwick, questa mattina ha tentato di atterrare, senza riuscirci, per ben due volte. A quel punto, l’aereo ha girato a vuoto per diverso tempo nella zona costiera a sud, per poi essere costretto a tornare indietro nella città francese di partenza. La compagnia è stata costretta a questa decisione perché le condizioni di sicurezza per l’atterraggio a Gatwick “non erano garantite”.

I traghetti P&O Ferries hanno sospeso la tratta fra Dover e Calais “fino a nuovo avviso” e diversi servizi di traghetti a nord, nel Mare d’Irlanda, sono stati cancellati. Anche nel Dorset, il traghetto Sandbanks tra Poole e Studland è stato sospeso.

La rara allerta rossa – ossia il livello massimo che significa che è molto probabile un impatto importante dalla tempesta – è valido fino alle 15:00 di oggi, venerdì 18 febbraio, a causa dei timori che la tempesta “causi disagi significativi e condizioni pericolose a causa dei venti estremamente forti“. L’avviso copre Greater London, Kent, Surrey, Essex e East Sussex. Insieme al Met Office, le autostrade nazionali hanno emesso un’allerta rossa per maltempo estremamente rara per i forti venti che coprono l’intera nazione. Anche in Irlanda del Nord e in Scozia sono attesi possibili disagi.

La tempesta Eunice, che potrebbe rivelarsi come la più forte degli ultimi 30 anni nel Regno Unito, segue la tempesta Dudley che solo ieri ha colpito il Paese, lasciando circa 14.000 persone senza elettricità.

