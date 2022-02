Meteo, mostruosa tempesta Eunice: vento a 196km/h sull’isola di Wight, è la raffica più violenta mai registrata in Inghilterra

MeteoWeb

A milioni di abitanti del Regno Unito è stato detto di non uscire di casa, se non necessario, a causa di una delle peggiori tempeste degli ultimi decenni, la tempesta Eunice, che sta sferzando il Paese con venti da uragano.

Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, ha reso noto che a The Needles, località all’estremità occidentale dell’Isola di Wight, è stata registrata una raffica di 196km/h, che ha stabilito il record provvisorio per la raffica di vento più forte mai registrata in Inghilterra da quando esistono gli attuali strumenti di calcolo. In Scozia si è arrivati in anni passati anche oltre i 200km/h a livello del mare e vicino ai intorno ai 280km/h sulle vette delle Highlands.

Il Met Office ha emesso rare allerte meteo rosse per vento – il che significa che c’è un pericolo per la vita – che coprono gran parte dell’Inghilterra sudorientale e del Galles meridionale. I venti violenti della tempesta Eunice stanno causando molto danni e disagi, con alberi abbattuti, blackout, tetti danneggiati, difficoltà nel traffico aereo e ferroviario, la chiusura di centinaia di scuole e di numerosi ponti importanti. Sono stati cancellati più di 400 voli da o all’interno del Regno Unito, secondo la società di analisi Cirium. Le interruzioni di corrente hanno lasciato senza elettricità oltre 110.000 proprietà nel sud-ovest dell’Inghilterra e nel sud del Galles.

L’iconico tetto dell’Arena O2 di Londra è stato completamente divelto dal vento della tempesta Eunice. I venti si sono abbattuti alla velocità di 122km/h sulla struttura che ospita i più importanti concerti internazionali nella zona. Il tetto è anche una delle attrazioni della città perché è possibile arrampicarsi sulle pareti fino in cima alla struttura.

In Irlanda, oltre 55.000 case e aziende sono rimaste senza elettricità, quando la tempesta Eunice ha colpito il Paese, con numerose segnalazioni di alberi caduti che bloccavano le strade. Proprio in Irlanda si registra purtroppo la prima vittima della tempesta. Secondo il canale televisivo irlandese RTE, si tratterebbe di un uomo colpito da un albero abbattuto dal vento nella contea di Wexford, a circa 130 chilometri da Dublino. Una donna è rimasta invece gravemente ferita nella zona dell’Oxfordshire, in Inghilterra, sempre a causa della caduta di un albero.

Eunice è arrivata subito dopo la tempesta Dudley, che ieri ha colpito parti della Scozia, dell’Inghilterra settentrionale e dell’Irlanda del Nord, lasciando migliaia di case senza elettricità. Eunice sta investendo anche il nord della Francia e altri Paesi dell’Europa centro-settentrionale, dove i venti restano al momento poco sopra i 100km/h.