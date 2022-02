Tempesta Eunice, vento forte in alta quota in Piemonte: 176 km/h sulla cima del Gran Vaudala

MeteoWeb

Vento forte in alta quota oggi in Piemonte, raggiunto dalla tempesta Eunice.

La raffica più forte finora, registrata dalle stazioni di Arpa regionale, è di 176 km/h sulla cima del Gran Vaudala, sopra Ceresole Reale (Torino).

Vento molto forte anche a Susa, dove in mattinata l’anemometro di Arpa ha registrato 93,6 km/h, rilevati anche 63 km/h a Formazza (VCO).

Le forti raffiche sono attese in tarda mattinata anche nelle pianure, in particolare nel Torinese e Cuneese, e sulle colline astigiane con intensità tra i 60 e i 90 km/h.

Le raffiche hanno imposto la chiusura degli impianti di risalita sulle piste da sci del comprensorio della Via Lattea, Sestriere-Sauze d’Oulx-Sansicario.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: