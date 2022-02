Tempesta Eunice, vento forte in Sardegna: raffiche di maestrale fino a 100 km/h

MeteoWeb

La tempesta Eunice, secondo le previsioni dell’Ufficio Meteo dell’Aeronautica Militare di Decimomannu (Cagliari), in Sardegna non porterà piogge, solo nubi sparse con qualche piovasco sui rilievi. A preoccupare sono il vento e le possibili mareggiate sulle coste esposte.

Il sistema frontale che attraversa l’Italia e la Sardegna sta facendo soffiare il maestrale con raffiche di burrasca che in media stanno toccando i 35/40 nodi (tra i 70 e gli 85 km/h) ma che in alcune aree più esposte a Nord/Nord-Ovest raggiungono punte di 100 km/h.

L’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale è in vigore fino alle 6 di domani, quando “la situazione tenderà a normalizzarsi, ma mano che la perturbazioni si allontana verso l’Egeo: l’aria è più fredda e ci aspettiamo un calo delle temperature nei valori massimi,” hanno spiegato gli esperti dell’Ufficio Meteo dell’Aeronautica Militare. “Già mercoledì ritorna l’alta pressione anche se sabato 26 prevediamo un ulteriore peggioramento a causa di una nuova perturbazione proveniente dal nord Europa e che poterà pioggia e aria fredda“.

