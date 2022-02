Terremoto del 2018: Musemeci proroga lo stato d’emergenza nel catanese

MeteoWeb

E’ stato prorogato fino al 31 dicembre lo stato di emergenza a seguito del terremoto che il 26 dicembre 2018 ha causato numerosi danni in molti Comuni del Catanese. A comunicarlo, al presidente della Regione Nello Musumeci, è stato il presidente del Consiglio Mario Draghi. Per il 2022 Palazzo Chigi ha messo a disposizione della Sicilia altri 2,6 milioni di euro. A ricoprire l’incarico di responsabile della Struttura commissariale e’ l’ex procuratore generale della Repubblica di Catania Salvatore Scalia, nominato d’intesa tra Roma e Palermo. “Esprimo apprezzamento – sottolinea Musumeci- per la sensibilita’ dimostrata dal Parlamento nazionale e dal premier Draghi, al quale ho gia’ proposto la riconferma del dottore Scalia. Proprio nello scorso novembre avevo auspicato la proroga dello stato di emergenza per consentire alla struttura commissariale di essere messa nelle condizioni di portare a termine la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma, spesso frenata da lacci e lacciuoli burocratici snervanti”