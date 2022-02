Forte terremoto nella notte in pianura Padana, paura in Emilia: gente in strada a Parma e Reggio – LIVE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto ha colpito il Nord Italia alle 23:43 di questa sera, con epicentro in Emilia Romagna. La stima provvisoria della magnitudo, secondo l’INGV, è compresa tra 3.6 e 4.1. La scossa è stata avvertita in tutto il Nord Italia, distintamente a Milano, Torino, Verona, ma soprattutto in Emilia Romagna e nelle città più vicine all’epicentro, Parma e Reggio Emilia, dove la gente è scesa in strada per lo spavento, in un’area già molto sensibile alle scosse sismiche anche dal punto di vista psicologico dopo il dramma del 2012.