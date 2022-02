MeteoWeb

Paura a Gubbio per una scossa di terremoto che ha fatto tremare la città alle 15:22 di oggi pomeriggio. La scossa, di magnitudo 3.0, si è verificata ad appena 8.2km di profondità con epicentro nella zona di Santa Maria Maddalena. Distintamente avvertita in tutta la città, la scossa ha impaurito gli eugubini ma non ha provocato alcun danno.