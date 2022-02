Ultraleggero cade in mare in Sardegna, il pilota torna a riva a nuoto

MeteoWeb

Questa mattina un ultraleggero è caduto in mare in Sardegna: l’incidente è avvenuto a circa 150 metri dalla spiaggia della Cinta, a Siniscola (Nuoro), davanti alla quale l’aereo stava volando, vicino all’acqua, quando si è ribaltato.

Il pilota, 50enne, era decollato dalla vicina aviosuperficie di San Teodoro, ed riuscito a uscire dal velivolo, raggiungendo la riva a nuoto. Nel frattempo, dopo che un testimone aveva dato l’allarme, sul posto è giunta un’ambulanza del 118 per i soccorsi.

Le condizioni del pilota sono buone e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione dei militari, l’ultraleggero stava volando basso con il carrello aperto che ha impattato contro l’acqua, provocando il ribaltamento.