Un serpente nella plafoniera dell’aereo: atterraggio d’emergenza per un volo AirAsia – VIDEO

MeteoWeb

Un serpente sopra le teste dei passeggeri. È stato questo il motivo che ha costretto un volo di AirAsia, compagnia aerea a basso costo della Malaysia, a fare uno scalo imprevisto la settimana scorsa. Il volo nazionale, riporta la CNN, era decollato da Kuala Lumpur alla volta di Tawau il 10 febbraio quando i passeggeri si sono accorti dell’ospite indesiderato, la cui siluette era ben visibile attraverso la plafoniera di una cappelliera, vicino alle lampade da lettura dei sedili (vedi video in fondo all’articolo).

Non appena ricevute le segnalazioni dei passeggeri e dell’equipaggio, il pilota ha fatto un atterraggio di emergenza a Kuching, dove l’aereo è stato sottoposto a fumigazione. I passeggeri hanno proseguito il viaggio su un altro volo.

La compagnia aerea non ha reso noto come il serpente sia potuto finire nel velivolo. “Questo è un incidente molto raro che può verificarsi di tanto in tanto su qualsiasi aeromobile“, ha spiegato alla CNN il responsabile della sicurezza di AirAsia, Liong Tien Ling.

Nel 2012, ricorda l’emittente USA, il proprietario di un negozio di rettili portò a bordo di un aereo della Egyptair un cobra nascosto nel bagaglio a mano, ma il rettile riuscì a liberarsi e morse la mano dell’uomo provocando il panico tra i passeggeri.