Un’insolita tisana antinfiammatoria è anche un eccezionale anti-diabetico naturale, regola il colesterolo e protegge dall’osteoporosi

Una tisana poco nota è un eccezionale rimedio naturale: è un anti–diabetico in grado di abbassare la glicemia alta, è antivirale e antibatterica, vanta benefici antiossidanti e antinfiammatori, è energizzante e diuretica, è alleata della salute cardiovascolare e rafforza il sistema immunitario, regola la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo, protegge dall’osteoporosi ed è un’arma anche contro le malattie neurodegenerative.

Scopriamo dunque quali sono tutti i benefici della bevanda a base di foglie di olivo.

Quali sono le proprietà delle foglie di olivo

In grado anche di prevenire l’osteoporosi grazie alla presenza di oleuropeina, le foglie di olivo hanno proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, energizzanti, febbrifughe e diuretiche. Alcune ricerche hanno anche dimostrato i benefici dell’estratto contro il diabete azione ipoglicemizzante) ma anche contro le malattie neurodegenerative o il cancro: alcuni studi hanno evidenziato come i principi attivi delle foglie di olivo siano in grado di bloccare la trasformazione delle cellule sane a maligne.

Le foglie di olivo sono in grado di difendere dalle infezioni, in quanto alleate contro i microrganismi patogeni. Rafforzano il sistema immunitario e hanno effetti positivi sul sistema cardiovascolare, migliorando la pressione e regolando i livelli di colesterolo.

I principi attivi contenuti nelle foglie sono in grado di aumentare l’elasticità delle arterie: da qui una migliore circolazione, pressione e dunque un rischio cardiovascolare più basso.

Inoltre, l’oleuropeina e acido elenolico hanno un effetto anti–diabetico e una azione ipoglicemizzante.

Le foglie di olivo non hanno particolari controindicazioni: in ogni caso è sempre meglio informare il proprio medico in caso si voglia assumere la tisana anche perché non vanno esclusi possibili effetti collaterali con farmaci.

Come preparare la tisana di foglie d’olivo

I benefici della tisana di foglie di olivo spaziano dalla salute cardiovascolare, immunitaria, fino al sollievo in particolari periodi di stress psico-fisico.

Per preparare la tisana di foglie d’olivo bastano 5 grammi di foglie essiccate per ogni tazza d’acqua utilizzata: fate bollire le foglie in acqua per qualche minuto, lasciate riposare e raffreddare un po’, infine filtrate e bevete.

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.