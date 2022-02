Guerra, USA e Francia richiamano i propri concittadini dalla Russia: “rientrate adesso”

MeteoWeb

Il Dipartimento di Stato invita gli americani a considerare di lasciare la Russia. “Un numero crescente di compagnie aeree sta cancellando i voli e diversi paesi hanno chiuso il loro spazio aereo alle compagnie russe. Gli americani dovrebbero considerare la possibilità di lasciare la Russia immediatamente con le opzioni ancora disponibili“, afferma il Dipartimento di Stato secondo quanto riportato dai media americani.

“Si raccomanda vivamente ai francesi di passaggio in Russia (turisti, studenti, professionisti in missione) di prendere disposizioni per lasciare il Paese senza indugio attraverso i collegamenti aerei esistenti“. E’ questo l’invito diramato dal ministero degli Esteri di Parigi.

Al contempo, la Russia utilizza la stessa strategia comunicativa fuorviante usata in passato in Siria. “L’esercito russo non minaccia la popolazione civile”, ha dichiarato l’ambasciatore russo all’Onu, Vassily Nebenzia, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza, accusando nuovamente i media di fornire false informazioni. La Russia prosegue nel voler sostenere che i soldati di Kiev “usano la popolazione civile come scudo” per i bombardamenti nei quartieri. Nebenzia ha addirittura paragonato il governo ucraino all’Isis.