Vaccini, i dati aggiornati: ha ricevuto almeno la prima dose il 92,4% degli over 12, non vaccinati sono ormai solo 4 milioni

MeteoWeb

Al 6 febbraio (aggiornamento ore 19:49), il 2,9% della popolazione italiana con più di 12 anni è in attesa della 2ᵃ dose (n. 1.542.361), l’89,5% ha effettuato la 2ᵃ dose o “monodose” Jannsen (n. 47.727.536), il 7,6% non ha ricevuto alcuna dose (n. 4.048.017), il 92,4% ha ricevuto almeno una dose di vaccino (n. 49.269.897), il 65,7% ha completato il ciclo vaccinale 3ᵃ dose (n. 35.055.284).

Gli over 50 che hanno effettuato la 2ᵃ dose o “monodose” Jannsen sono 25.388.861 su 27.329.267 (92,9%), 26.044.950 hanno ricevuto almeno una dose (95,3%), 656.089 sono in attesa della 2ᵃ dose (2,4%), 1.284.317 non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino (4,7%), il 79,6% ha completato il ciclo vaccinale 3ᵃ dose (n. 21.761.344).

Vediamo in dettaglio la percentuale di vaccinati per fasce di età.

Sono 35.055.284 le persone che hanno ricevuto la terza dose pari al 65,7% della popolazione over 12 e al 73,4% di coloro che hanno effettuato la 2ᵃ dose o monodose Johnson & Johnson – Jannsen. Sono 21.761.344 su 27.329.267 (79,6%) gli over 50 che hanno ricevuto la dose booster pari all’85,7% di coloro che hanno ricevuto le prime due (n. 25.388.861).

Al 1° Gennaio 2021 (Fonte Istat pop. residente) i bambini da 5 a 11 anni residenti in Italia sono 3.701.789, tra questi in attesa di seconda dose sono 569.964, con 2ᵃ dose 693.963, senza alcuna dose 2.437.862 (65,9%). Le vaccinazioni dei bambini under 12 sono iniziate il 16 dicembre, quindi per questa fascia d’età in poco più di un mese e mezzo abbiamo il 34,1% di vaccinati.

Nota metodologica: nel calcolo delle percentuali dei vaccinati è utilizzato come dato non l’intera popolazione italiana ma la platea interessata ossia i soggetti con più di 12 anni che secondo i dati dell’Istat sulla popolazione residente al 1° gennaio 2021 è pari a 53.317.914.