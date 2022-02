Valanga a Livigno: morto il giovane sciatore travolto dalla neve

MeteoWeb

Un giovane sciatore lombardo è stato travolto stamattina da una valanga, mentre scendeva fuori pista lungo un canalone a Livigno (Sondrio). Trasportato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il giovane, 23 anni, non ce l’ha fatta. Il 23enne era originario di Breno, in provincia di Brescia.

L’amico che era con lui, poco più giovane, è uscito quasi illeso dall’incidente.

L’incidente, avvenuto a 2400 metri di altezza, si è verificato in un canalone fuori pista lontano da quelle battute. Sul drammatico episodio indagano il Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio con i carabinieri di Livigno.