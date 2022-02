Valanga al confine tra Afghanistan e Pakistan: almeno 20 morti

MeteoWeb

Circa 20 persone sono morte a causa di una valanga, mentre stavano attraversando un remoto passo di montagna dall’Afghanistan al Pakistan: lo ha reso noto un funzionario talebano.

Molti afgani attraversano illegalmente il Pakistan ogni giorno attraverso il confine di montagna in cerca di lavoro o per acquistare beni essenziali.

Najibullah Hassan Abdal, capo dell’informazione per la provincia orientale di Kunar, ha riferito che i soccorritori sono sul posto, e che “19 corpi sono stati recuperati“.

Nella zona le valanghe mortali sono comuni: nel 2015 oltre 250 persone sono morte in tutto il Paese.