Meteo, terribile in Austria: valanga uccide 5 escursionisti nel Tirolo

A differenza dell’Italia, le Alpi dell’Austria sono sommerse dalla neve e questo rappresenta un grande pericolo per quanto riguarda le valanghe. A causa delle forti nevicate degli ultimi giorni, nel Tirolo solo oggi finora sono state registrate 13 valanghe.

Nel primo pomeriggio, una si è abbattuta su un gruppo di escursionisti a Spiss, sempre nel Tirolo, facendo 5 morti. Sul posto sono intervenuti due elicotteri austriaci e altri due della vicina Svizzera. Inizialmente uno degli escursionisti risultava disperso. Quando è stato ritrovato il medico d’urgenza è riuscito brevemente a rianimarlo ma poi il ferito è deceduto sul posto.

Per il momento non ci sono informazioni sulla dinamica dell’incidente e sull’identità delle vittime.

A Soelden, sul ghiacciaio di Rettenbach, un’altra slavina ha travolto cinque sciatori durante un fuoripista. Tutti sono stati tratti in salvo e trasportati nelle cliniche di Zams e di Soelden, come anche di Murnau in Baviera.

“Sono personalmente rammaricato e triste, visto che per giorni e giorni abbiamo ripetutamente messo in guardia dei pericoli e poi nel giro di due giorni dobbiamo registrare 50 incidenti con valanghe“, ha commentato il responsabile del servizio valanghe del land Tirolo, Rudi Mair. Secondo l’esperto, dopo le forti nevicate e il vento dei giorni scorsi, le escursioni in montagna richiedono “molta esperienza nel valutare il pericolo valanghe“. Visto che nel fine settimana tornerà il sole, il servizio valanghe tirolese invita alla massima cautela.