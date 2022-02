Meteo, forti venti in Valle d’Aosta: tetto divelto a Champdepraz, raffiche di 140km/h in montagna

MeteoWeb

Il forte vento che sta sferzando il Nord Italia non risparmia neanche la Valle d’Aosta. Le forti raffiche di vento sono state responsabili del danneggiamento del tetto di un edificio a Champdepraz, in frazione La Fabrique. Il vento “in pochi secondi ha scoperchiato il tetto, lana di roccia e pannelli in legno, sia dalla parte della cappella sia dalla parte dell’alloggio del parroco. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. È un danno notevole. Domani un’impresa interverrà per i lavori di ripristino“, spiega il sindaco Monica Cretier. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati anche in altri interventi legati alle forti raffiche, piante cadute e alcuni altri tetti scoperchiati. Sulle Alpi, le raffiche di vento hanno raggiunto i 140km/h; 40km/h in bassa Valle.