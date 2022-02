Il vento alimenta incendi in Piemonte: roghi in Valsusa e nelle Valli di Lanzo, anche nel Varesotto e nell’entroterra di Genova – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Non solo alberi abbattuti, tetti divelti e danni di vario genere, con il forte vento di Foehn che ha investito il Nord Italia è tornato anche l’incubo incendi. Sono numerosi, infatti, i roghi segnalati in Piemonte, colpito da una prolungata siccità che favorisce il propagarsi delle fiamme. Aree boscate vengono distrutte dalle fiamme nelle province di Torino e Cuneo (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Dalla tarda mattina di oggi, i Vigili del Fuoco sono in azione a Bussoleno, vicino Torino, dove si sono sviluppati dei roghi. Qui le squadre a terra sono aiutate dall’elicottero Erickson S64 del Corpo Nazionale. Al lavoro anche a Villar San Costanzo. Un vasto incendio boschivo è scoppiato in Valle di Lanzo, nel Torinese, tra Cafasse e Lanzo Torinese, alle pendici del Monte Basso. In fiamme anche i boschi in Val Grande, nel territorio di Chialamberto (Torino). Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco e i volontari antincendio boschivi.

Proseguono da ieri sera le operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo a Malnate, sul monte Morone (Varese). I Vigili del Fuoco con squadre a terra, due Canadair e un elicottero stanno contrastando le fiamme che, alimentate dal vento, hanno avvicinato tre abitazioni danneggiandone una.

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio sul Monte Ramaceto, nell’entroterra di Genova, in Val Fontanabuoma. Sul posto stanno lavorando due squadre dei Vigili del Fuoco e tre dei volontari.