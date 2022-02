Vento e mare mosso, fermi i collegamenti con le Eolie

MeteoWeb

Eolie ancora isolate per il forte vento che soffia a 50 km/h e per il mare molto mosso, forza 5-6. A Lipari in particolare sono state segnalate mareggiate a Canneto e Acquacalda.

Aliscafi e navi sono bloccati nei porti.

A Lipari sono fermi un aliscafo della Liberty Lines e la nave Siremar che ieri sera da Milazzo aveva collegato Vulcano e Lipari. Nella rada di Marina Lunga si è rifugiata la nave cisterna della Marnavi di Napoli.

