Vento forte in Lombardia, tetti divelti e alberi crollati: danni e disagi nel Comasco, nel Pavese, nel Lodigiano e nel Varesotto

Con raffiche anche fino a 90 km/h, le forti raffiche divento che oggi si registrano in Lombardia stanno creando danni e disagi in numerose località.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco oggi nel Comasco, specialmente nel Canturino, a causa delle intense raffiche che hanno scoperchiato tetti e fatto crollare piante.

A Carimate ha ceduto la copertura di un condominio, divelto un tetto a Lomazzo, mentre a Mariano Comense sono stati abbattuti tre alberi su una rotonda stradale.

A Novedrate il tetto di un condominio di via Cesare Cantù è stato scoperchiato. Non si sono registrati feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’edificio.

Il forte vento sta creando disagi anche in provincia di Pavia: sul territorio si segnala la caduta di alcuni alberi, senza conseguenze per le persone e il traffico. Sono in corso diversi interventi da parte dei vigili del fuoco.

Raffiche di vento a oltre 60 km/h anche a Lodi e nei dintorni fino a comprendere tutta la zona sud di Milano. Nel capoluogo bassianeo diversi i danni a tettoie e persiane e in piazzale 3 Agosto, a ridosso del parcheggio che serve il tribunale cittadino, si sono anche sradicati due alberi che sono precipitati causando danni a tre vetture.

Il vento sta creando danni e disagi anche tutta la provincia di Varese. A Laveno Mombello il danno maggiore lo ha subito una scuola elementare, il cui tetto è stato in parte scoperchiato da raffiche di oltre 90 km/h. A poca distanza è stata chiusa temporaneamente una tensostruttura riservata ai tamponi per il Covid, danneggiata dal vento. Sempre a causa del forte vento si è sviluppato un incendio nel sottobosco di Malnate (Varese), che attualmente è arrivato a lambire oltre due ettari di terreno. Nel legnanese e a Uboldo segnalati alberi abbattuti dalle raffiche.

Anche Cremona e provincia sono state flagellate dal vento: colpito in particolare il Cremasco, la zona di Spino d’Adda, e di Soncino, con alberi caduti e tetti parzialmente scoperchiati. Vigili del fuoco mobilitati ovunque, con interventi di rimozione delle piante cadute e di messa in sicurezza di tegole e tettoie pericolanti. Nel capoluogo una pianta è crollata nel parco del Vecchio Passeggio, mentre nell’area verde si trovavano alcune classi di una scuola media. Fortuna studenti e professori sono riusciti a spostarsi in tempo.

