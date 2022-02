Vento forte in Lombardia: ieri a Milano punte di 95 km/h, “l’episodio più intenso degli ultimi 10 anni”

MeteoWeb

“L’intensità delle raffiche registrate ieri cataloga questo episodio come il più intenso degli ultimi dieci anni“: è quanto afferma in una nota Arpa Lombardia in merito al forte vento che ieri ha soffiato in tutta la regione raggiungendo i 95 km/h a Milano e punte oltre i 100 km/h sulle Alpi. Il rapido transito di un fronte di aria fredda di origine artica- evidenzia Arpa – ha provocato un marcato rinforzo del vento su tutta la Lombardia, interessando con maggiore intensità le aree alpine, prealpine e i settori di pianura occidentali dove il vento ha assunto carattere di foehn. I rinforzi di vento sono iniziati su Alpi e Prealpi già dal primo mattino.

Dai dati registrati dalla rete di stazioni meteorologiche di Arpa Lombardia spiccano velocità massime oltre i 100 km/h sui settori più esposti e in quota, come ad esempio i 104 km/h di Gordona (Sondrio) e del Monte Cadrigna (Veddasca, Varese). Raffiche simili hanno però raggiunto anche il fondovalle, con 104 km/h a Samolaco (Sondrio) e 103 km/h a Como – Villa Gallia. Nel corso della mattinata il vento ha investito con forza anche la pianura centrale e occidentale, facendo registrare diffusamente raffiche comprese tra 60-90 km/h.

Particolarmente colpita la città di Milano: raffiche fino a 95 km/h hanno interessato l’area del Parco Lambro, mentre in centro sono stati misurati 80 km/h nello storico quartiere di Brera, a pochi passi dal Castello Sforzesco.