Voli suborbitali: Virgin Galactic conferma la tabella di marcia, “missioni commerciali al via entro la fine dell’anno”

I dirigenti di Virgin Galactic hanno reso noto ieri, 22 febbraio, che l’azienda rispetterà i tempi previsti per iniziare le missioni suborbitali umane commerciali prima della fine dell’anno.

I dirigenti hanno affermato che le migliorie dell’aereo suborbitale SpaceShipTwo della società, VSS Unity, e del suo velivolo da trasporto WhiteKnightTwo, VMS Eve, sono rimaste nei tempi previsti per consentire di iniziare i voli commerciali nel quarto trimestre.

“Rimaniamo sulla buona strada e nei tempi previsti per iniziare il servizio commerciale entro la fine dell’anno,” ha dichiarato Michael Colglazier, amministratore delegato di Virgin Galactic. “Stiamo facendo ottimi progressi in relazione ai miglioramenti alla nostra nave madre Eve e alla nostra navicella spaziale Unity“.

La società ha annunciato a ottobre di aver avviato un periodo di manutenzione a lungo termine per entrambi i veicoli, dopo avere riscontrato “una possibile riduzione dei margini di resistenza di alcuni materiali utilizzati per modificare giunti specifici” su quei veicoli. La compagnia ha rinviato una missione per CNR e Aeronautica Militare italiana prevista per quell’autunno e ha avviato i lavori di manutenzione che dureranno fino al terzo trimestre del 2022.

Colglazier ha confermato il programma nell’aggiornamento fornito ieri: i lavori sull’aereo, Eve, stanno “progredendo verso il completamento nel terzo trimestre,” ha affermato, e Unity dovrebbe completare la sua manutenzione sempre in quel trimestre. Gli aggiornamenti ai vari componenti di entrambi i veicoli hanno lo scopo di migliorarne l’affidabilità e incrementare la frequenza dei voli.

Allo stesso tempo, la società sta completando i lavori sul suo prossimo aeroplano spaziale, VSS Imagine. Colglazier ha affermato che i test di volo di Imagine inizieranno entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di iniziare i voli con entrate nel primo trimestre del 2023, inizialmente trasportando carichi utili di ricerca. Inizierà a far volare i clienti nel corso dell’anno, operando insieme a Unity da Spaceport America nel New Mexico.

Virgin Galactic si aspetta che Unity possa volare una volta al mese quando uscirà dal periodo di manutenzione, mentre Imagine è progettato per volare 2 volte al mese.