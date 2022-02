Meteo USA, il vortice polare fa sentire i suoi effetti in Alaska: temperatura percepita di -67°C nella remota Deadhorse

Mentre le temperature aumentano sulla costa occidentale, con il rischio di battere record in California, in Alaska la storia è decisamente diversa. Grazie a una combinazione di temperature molto basse e venti pungenti, questa settimana un clima gelido ha stretto in una morsa lo stato più grande degli USA.

Bettles, nella parte centro-settentrionale dell’Alaska, ha avuto una temperatura minima di -46°C la mattina di domenica 6 febbraio, ben al di sotto della media di -26°C per questo periodo dell’anno. Durante la giornata di domenica, la temperatura pomeridiana ha appena raggiunto il massimo di -32°C. Prudhoe Bay, situata sulla costa nord-orientale dello stato, ha avuto condizioni simili con una minima mattutina di -44°C e una massima diurna di -33°C, entrambe ben al di sotto della minima media di -29°C.

La mattina di lunedì 7, la remota cittadina settentrionale di Deadhorse ha raggiunto -46°C, con raffiche di vento che hanno portato una temperatura percepita di -67°C, secondo gli esperti di AccuWeather! Eppure non è la temperatura più fredda che si sia mai sentita a Deadhorse: il 28 gennaio 1989 sono stati percepiti -74°C. La mattina di mercoledì 9 febbraio, la temperatura effettiva è stata di -48°C, ma la temperatura percepita ha toccato i -62°C.

Nel frattempo, Nuiqsut ha raggiunto una temperatura effettiva di -47°C. L’Howard Pass, dove si verificano alcune delle condizioni meteorologiche più estreme dello stato, ha avuto una temperatura percepita di -68°C, a pochi gradi dal record non ufficiale della città di -73°C, stabilito nel 2014.

BRRR! 🥶🌬 Here are this morning's wind chills on the North Slope through 7:30 AM. Thankfully, our office is not located in Howard Pass! #AKwx pic.twitter.com/k7uWkbQT3V

— NWS Fairbanks (@NWSFairbanks) February 7, 2022