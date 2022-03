Meteo, -11,8°C alla stazione Concordia in Antartide: è la temperatura più alta mai registrata dalla stazione meteorologica

MeteoWeb

La stazione Concordia, in Antartide, ha raggiunto oggi la sua più alta temperatura mai registrata dalla stazione meteorologica, avendo toccato un valore di -11,8°C. La notizia arriva direttamente dal “Continente Bianco”, da chi la stazione la occupa nell’ambito delle missioni di ricerca italiana in Antartide.

“I Winter Over DC18 hanno sdrammatizzato così la notizia dell’innalzamento eccezionale della temperatura istantanea a Concordia, che alle ore 13.04 era di –11,8°C a fronte di una media stagionale di circa –55°C”, si legge in un post sulla pagina Facebook del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, che pubblica a corredo la foto in alto. I ricercatori che in questo momento si trovano alla stazione si sono messi in costume da bagno, con tanto di teli e gonfiabili, a sottolineare l’eccezionale temperatura raggiunta.