5 corsi da seguire a distanza nel 2022

Iscriversi ad un corso professionalizzante può rivelarsi un’ottima idea, specialmente per coloro che sono in cerca di un impiego e non sono in possesso di sufficienti competenze per avere qualche chance di essere selezionati. Questa è un’opzione interessante anche per chi ha già un lavoro ma vuole realizzare il proprio sogno e intraprendere una professione che sia in grado di dargli maggiori soddisfazioni. In tutti i casi, i corsi online si rivelano la soluzione ideale perché si possono iniziare in qualsiasi momento e seguire a distanza, in modo da poter conciliare tutti i propri impegni.

Quali sono però i corsi professionalizzanti più consigliati nel 2022? Scopriamolo insieme.

#1 Corso per Assistente alla Persona

Chi ha sempre sognato di lavorare nel settore socio-assistenziale dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di iscriversi ad un corso per Assistente alla Persona. Questa figura professionale è infatti sempre più richiesta e le opportunità d’impiego sono molteplici. È possibile infatti trovare lavoro direttamente presso le famiglie che necessitano di assistenza per persone anziane o non autosufficienti, ma anche operare all’interno di cooperative ed associazioni. Si tratta dunque di un lavoro vario e gratificante che non richiede particolari requisiti se non appunto le competenze che si possono apprendere seguendo un corso professionalizzante come quello di CORSICEF (Centro Europeo di Formazione).

#2 Corso per Cuoco Professionista

Al giorno d’oggi sono moltissimi coloro che aspirano a diventare degli chef professionisti, ma la concorrenza in questo settore è elevata. Frequentare un corso specifico dunque può rivelarsi un’ottima idea, non solo per ottenere le competenze necessarie ma anche per poter inserire un attestato in più nel curriculum.

#3 Corso per Consulente di Immagine

Coloro che invece sono interessati a lavorare nel settore del beauty, dovrebbero oggi prendere in considerazione la possibilità di frequentare un corso specifico per diventare Consulente di Immagine. Anche questa infatti è una figura professionale sempre più richiesta, non più relegata esclusivamente all’ambito dello spettacolo. Se in passato il consulente d’immagine era il professionista di riferimento dei VIP, oggi la sia clientela si è ampliata in modo notevole perché include anche gli influencer, che necessitano di consigli mirati per migliorare la propria immagine ed apparire sempre al top.

#4 Corso per Assistente Veterinario

Gli amanti degli animali che hanno sempre sognato di diventare veterinari ma non hanno avuto la possibilità di intraprendere un percorso di studio lungo e complesso come quello previsto, possono iscriversi ad un corso per diventare assistenti. Il ruolo di questa figura professionale è quella di affiancare il veterinario in tutte le sue mansioni, ma anche di accogliere i pazienti a 4 zampe in ambulatorio e svolgere compiti di natura amministrativa. Per diventare assistente veterinario non è necessaria la laurea: è sufficiente seguire un corso professionalizzante anche online.

#5 Addestratore cinofilo

Sempre per gli amanti degli animali, un altro corso professionalizzante molto interessante è quello che permette di ottenere la formazione necessaria per diventare addestratore cinofilo e superare l’esame per l’iscrizione al registro ENCI. Anche questa è una figura professionale molto richiesta al giorno d’oggi, dunque le prospettive lavorative non mancano di certo.