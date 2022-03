Dai Vandali agli Unni, passando per i Burgundi: ora a conquistare Roma sono i cinghiali. Che partoriscono per strada | VIDEO

MeteoWeb

Partorire per le strade di Roma. Non è la trama di un film o una storia raccontata da un antico cronista romano. E i protagonisti, a dire il vero, non sono nemmeno degli esseri umani: si tratta di cinghiali, animali che negli ultimi anni hanno sempre più proliferato nella capitale, tanto da essersi letteralmente impadroniti della stessa. E quanto accaduto in via Basilio Puoti, nel Municipio XIV di Roma, sotto gli occhi scioccati dei residenti, è emblematico in tal senso: non solo più scorribande all’ordine del giorno – e della notte – ma anche un parto in diretta, seguito da allattamento. Altro che reality show.

A denunciare quanto successo è la consigliera regionale della Lega, Laura Corrotti, che sulle proprie pagine social rilancia con un video l’accaduto. “Qui siamo a Roma, nel Municipio XIV in via Basilio Puoti.

Stento ancora a crederci ma la zona nord della Capitale si sta trasformando in un allevamento selvatico di cinghiali. Comune e Regione non hanno davvero nulla da dire?“, scrive. Per molti quella dei cinghiali che hanno invaso Roma non è solo una battaglia politica, ma anche di c