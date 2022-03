A Venezia arriva Ocean&Climate Village, la prima mostra interattiva ed educativa dedicata a oceano e clima

MeteoWeb

All’Arsenale di Venezia, dal 28 marzo al 3 aprile 2022, arriva Ocean&Climate Village, la prima mostra interattiva ed educativa dedicata a oceano e clima, realizzata dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO (IOC-UNESCO) e dal Regional Bureau of Science and Culture di Venezia nell’ambito del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021 – 2030), in collaborazione con il Comune di Venezia, Ocean Space, Prada Group, Panerai, E.ON, National Geographic Italia, Style Piccoli, il family magazine del Corriere della sera, The Playful Living, Grifal, Venice Calls, WeRoad e i partner scientifici CNR-ISMAR, Università degli Studi Ca’ Foscari, IUAV, CORILA.

L’esposizione – giunta alla sua seconda tappa dopo il successo di Milano – sarà inaugurata lunedì 28 marzo alle ore 10.00 con una conferenza stampa che vedrà la partecipazione di Ana-Luiza Thompson Flores (Direttrice UNESCO Regional Bureau of Science and Culture in Europe), Francesca Santoro (Specialista di Programma della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO e promotrice in Italia del Decennio del Mare), Massimiliano De Martin (Assessore Ambiente, Edilizia Privata e Urbanistica di Venezia).

Ocean&Climate Village è un’esperienza multisensoriale e formativa dedicata al tema oceano e clima, ideata in un’ottica di co-creazione, collaborazione e condivisione di conoscenze per riconnettere le persone all’oceano. I visitatori potranno così “immergersi” in un emozionante viaggio negli abissi, e conoscere più da vicino l’importanza dell’oceano per il nostro pianeta e il nostro futuro.

La mostra, unica nel suo genere, sarà visitabile gratuitamente in tre modalità: visita libera, visite guidate – anche per le scuole – con biologi marini e laboratori didattici, partecipazione a dibattiti ed incontri con esperti, giornalisti e scienziati.

Inoltre, in collaborazione con National Geographic Italia, WeRoad e Venice Calls, sabato 2 aprile sarà organizzata una visita guidata nell’Arsenale, sede dell’Ocean&Climate Village, e al Lido di Venezia per un’esperienza di bio-passeggiata che permetterà di scoprire – accompagnati dai National Geographic Explorer Arianna Mancuso e Giovanni Chimienti – tutti i segreti dell’ecosistema marino.