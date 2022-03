Fenomeno inconsueto al Sud Italia: registrato anche a Vibo Marina eccezionale abbassamento del livello del mare

MeteoWeb

Nei giorni scorsi un fenomeno insolito si è verificato in Calabria, a Vibo Marina, in Sicilia, precisamente a Sciacca, ed in altre località del Sud Italia, come il litorale salentino: un eccezionale abbassamento del livello del mare.

Nella località calabrese, ad esempio, è stato rilevato un dislivello di circa 50 cm.

“Il fenomeno è stato osservato anche a Mazara del Vallo, nel porto di Licata e a Pantelleria. L’abbassamento del livello del mare ha fatto addirittura affiorare anche alcune strutture dell’antica città sommersa di Eraclea”, hanno spiegato in un post sui social gli esperti di INGVambiente, commentando il fenomeno di Sciacca, dove è riemerso un isolotto. “La causa è costituita da diversi fattori che si sono sommati: la presenza di maree primaverili e quella di un anomalo anticiclone che insiste da giorni su gran parte d’Europa sono i responsabili del fenomeno osservato. L’alta pressione ha infatti causato una temporanea diminuzione del livello marino in corrispondenza della bassa marea media osservabile per questa stagione“. “Inoltre la presenza di vento da nord (da terra) ha probabilmente contribuito alla diminuzione locale del livello marino (la costa è esposta a sud-sudovest)”.