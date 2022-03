Guerra Ucraina, Abramovich in Polonia insieme a Joe Biden: sempre più concrete le voci sul suo ruolo nelle trattative di pace

MeteoWeb

I media polacchi hanno riferito che l’oligarca russo Roman Abramovich è arrivato in Polonia la scorsa notte, viaggiando su un treno speciale, e il suo viaggio ha coinciso con la visita di Joe Biden in Polonia. Da giorni, infatti, si susseguono voci secondo cui proprio Abramovich sarebbe coinvolto nei colloqui di pace tra Russia e Ucraina, tanto da indurre il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a chiedere a Biden di non sanzionarlo proprio in virtù del suo ruolo cruciale nelle trattative di pace.

Quel che è certo è che il presidente Biden si è fermato in Polonia per incontrare le truppe statunitensi, il presidente Andrzej Duda e i rifugiati ucraini, nel tentativo di segnalare l’unità occidentale contro l’assalto della Russia. Biden arriva quando il ministero della Difesa del Regno Unito ha affermato che l’Ucraina sta respingendo le truppe russe e riprendendo terreno vicino a Kiev.

Biden ha paragonato le immagini dell’invasione russa dell’Ucraina a quelle viste durante le famose proteste del 1989 in piazza Tienanmen a Pechino, esprimendo poi le sue osservazioni durante una conferenza stampa incentrata sugli aiuti umanitari in Polonia, tappa fondamentale del suo tour europeo per raccogliere un sostegno costante a Kiev e alla sua resistenza all’assalto di Mosca.

“Penso che anche voi polacchi, che conoscete così bene l’Ucraina, dovete essere un po’ sorpresi di quanto coraggio, capacità e resilienza del popolo ucraino”, ha detto Biden. “Quando vedi una donna di 30 anni in piedi davanti a un carro armato con un fucile. Voglio dire, parla di quello che è successo in piazza Tienanmen. Quella è piazza Tienanmen al quadrato”. Le proteste di piazza Tienanmen del 1989 si conclusero con la repressione forzata dei manifestanti pro-democrazia da parte dell’Esercito popolare di liberazione del Partito Comunista Cinese, che aveva occupato il sito. Le forze cinesi hanno ucciso e ferito migliaia di persone nel reprimere le proteste. Biden ha voluto tracciare un parallelo con l’immagine più famosa delle proteste, che catturava un uomo solitario in piedi davanti a una fila di carri armati.

Di un eventuale incontro tra Biden e Abramovich non è stata data notizia, ma risulta sempre più certo che l’ex patron del Chelsea abbia effettivamente assunto un ruolo chiave come collegamento tra Putin e la controparte Ucraina.