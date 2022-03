Maltempo, vortice freddo in azione in Abruzzo: abbondanti nevicate e slavine nel comprensorio Passo Lanciano-Maielletta [VIDEO]

MeteoWeb

Il vortice freddo in azione sull’Italia ha portato abbondanti nevicate in Abruzzo: diversi cm di manto bianco si sono depositati in particolare nel comprensorio Passo Lanciano-Maielletta.

Anas ha comunicato che la circolazione è interdetta lungo la SS614 ”della Maielletta”, tra il km 0,000 ed il km 10,000 nel territorio comunale di Pretoro, in provincia di Chieti. Il tratto, compreso Passo Lanciano, è stato interdetto al traffico a causa di slavine che hanno coinvolto il piano viabile, seguite alle copiose nevicate che hanno interessato la zona. La circolazione lungo la tratta compresa tra il km 10,000 ed il km 19,050 è consentita ai soli mezzi di soccorso ed operativi, oltre che ai residenti.

Il personale di Anas è al lavoro per il ripristino della regolare transitabilità.