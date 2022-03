Accadde oggi: 143 anni fa nasceva Albert Einstein, sue alcune delle citazioni più utilizzate sulla guerra in Ucraina

MeteoWeb

Il padre della teoria della relatività, uno dei pionieri della fisica quantistica, nasceva 143 anni fa: Albert Einstein, nato il 14 marzo 1879, oggi è tra i simboli di pace più citati, con riferimento alla guerra in Ucraina.

“Non ho idea di quali armi serviranno per combattere la Terza Guerra Mondiale, ma la quarta sarà combattuta con bastoni e pietre“, è una delle citazioni più utilizzate da giorni sui social, così come “La guerra non si può umanizzare, si può solo abolire“.

Pacifista convinto sin da giovane, Einstein si rifiutò di firmare nel 1913 un manifesto a favore della guerra che veniva proposto da scienziati tedeschi. Quando si trasferì negli Stati Uniti a causa delle persecuzioni contro gli ebrei, le sue opinioni anti-belliche furono apertamente divergenti da quelle del governo americano.