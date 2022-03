Covid, il 31 marzo verrà sciolto il Cts ma Locatelli e Brusaferro avranno un nuovo ruolo: la richiesta di Draghi

MeteoWeb

Il 31 marzo scadrà lo stato di emergenza legato al Covid e come annunciato dal Premier Mario Draghi in conferenza stampa giovedì 17 marzo, verrà sciolto anche il Comitato tecnico scientifico (Cts), che ha supportato il governo prima di Giuseppe Conte, poi di Mario Draghi nella lotta al Covid.

“A fine marzo terminera’ lo stato di emergenza, per quella data scioglieremo il Cts, il cui lavoro non e’ finito, continuera’ con l’Istituto superiore di sanita’ e il Consiglio superiore di sanita’“, ha detto Draghi. “Anche a nome del governo, ringrazio il Professor Locatelli e il Professor Brusaferro e tutti i membri presenti e passati del Comitato tecnico scientifico. Se uno esamina la situazione di questi anni, il Cts ha dato un supporto straordinario a decisioni difficilissime prese da questo e dal precedente governo. Ha dato il supporto psicologico per dire che le decisioni erano prese con il supporto della scienza, non sulla base di sensazioni. Questo per chi prende decisioni e’ essenziale“, ha aggiunto Draghi.

Se è vero, dunque, che dal 31 marzo verrà sciolto il Cts, Franco Locatelli e Silvio Brusaferro rimarranno come consulenti del governo e potrebbero essere consultati in futuro nel caso in cui ci fosse necessità. È stato lo stesso Locatelli, Presidente del Consiglio superiore di Sanità (Css) e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, a confermare all’Adnkronos Salute quanto detto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dal Ministro della Salute, Roberto Speranza.

“Con il venir meno del Comitato tecnico scientifico, la cui esistenza era legata allo stato di emergenza, è stata chiesta alle due figure istituzionali – quindi a me come Presidente del Consiglio superiore di sanità e al Presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro – la disponibilità di poter eventualmente essere consultati”, ha detto Locatelli. Anche in futuro, dunque, “semmai si porrà questa evenienza, per me sarà ancora un privilegio contribuire a fornire valutazioni tecnico scientifiche“, conclude Locatelli.