Allarme sushi congelato contaminato: scatta il richiamo del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo sushi congelato contaminato da listeria. Si tratta del prodotto denominato Sushi Ebi – Mazzancolle tropicali congelate a marchio Shirakiku Brand prodotto da Vietnam Clean Seafood Corporation. Il lotto richiamato per presenza di Listeria monocytogenes è il n°VN032II273, con data di scadenza 02/10/2023, venduto in confezioni da 200 grammi. I consumatori che avessero già acquistato il prodotto non devenon consumare, ma riconsegnare nel punto vendita di acquisto.