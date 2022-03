Allerta Meteo, forte maltempo in Sardegna nel weekend: fino a 150mm di pioggia, locali fiocchi fino a quote basse al Nord-Ovest

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il fine settimana prossimo computano, come già anticipato in precedenti aggiornamenti, ancora una circolazione in gran parte fredda orientale sui settori peninsulari, con temperature sotto la media un po’ ovunque, ma di più sulle regioni settentrionali, su quelle del medio basso Adriatico, sulle aree relative appenniniche e al Sud. Anzi, per la notte prossima e per la mattinata di sabato, è previsto un ulteriore calo sulle regioni del medio-basso Adriatico con condizioni di ghiaccio fino a bassa quota. Sotto l’aspetto dell’instabilità, abbiamo già abbondantemente rilevato che l’aria fredda si presenta piuttosto asciutta e in un campo barico medio-alto, per cui non sono computate un granché di nubi, perlomeno in termini generali sull’Italia, né tantomeno precipitazioni. Infatti su buona parte della penisola il tempo sarà asciutto e anche ampiamente soleggiato, soprattutto sulle aree centro-orientali del Nord, su quelle adriatiche e diffusamente anche al sud.

Abbiamo anche evidenziato, però, previsioni meteo per una maggiore instabilità sugli estremi settori occidentali in genere e di più sulle isole maggiori, localmente anche al Nordovest. Ciò perché, su queste aree, oltre ad agire moderate correnti fredde orientali, giungeranno anche correnti un po’ più umide e miti meridionali legate a una circolazione instabile attualmente in Atlantico, ma già influente con avamposti debolmente cicloni sin verso i settori occidentali del nostro bacino. L’instabilità più accesa è confermata sulla Sardegna, anzi, su questa regione ci saranno occasioni per maltempo forte in particolare sull’Ogliastra e sul Cagliaritano meridionale e orientale, soprattutto nel corso del pomeriggio-sera di sabato e nella notte verso domenica. Massima allerta su queste aree perché l’insistenza di un flusso umido meridionale, comporterà precipitazioni persistenti con accumuli importanti che nell’arco di 24 ore potranno raggiungere anche i 100/150 mm localmente, in particolare sulle aree interne dell’Ogliastra, dove si rischieranno anche dissesti. Piogge e rovesci sparsi sul resto della Sardegna, meno sulla parte nordoccidentale. Nubi in aumento e piogge sparse sono attese anche sulla Sicilia, a partire soprattutto dal tardo pomeriggio-sera di sabato e poi nella notte su domenica e fino alle ore centrali di domenica. Sulla Sicilia saranno possibili anche fiocchi nella notte su domenica e domenica mattina fino intorno ai 1000 m o occasionalmente leggermente più in basso. Le correnti umide meridionali con aria fredda interagiranno anche sul Piemonte occidentale, anche qui con addensamenti e fenomeni sparsi, in forma di fiocchi inizialmente dalle quote di media-alta collina, poi via via fino a bassa quota localmente sul Cuneese.

