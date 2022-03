Allerta Meteo, goccia fredda in azione al Sud: tanta neve in Puglia, in serata il “clou” in Calabria e Sicilia.

MeteoWeb

Fa molto freddo al Sud Italia in questo primo giorno di Marzo: alle ore 13:00 la colonnina di mercurio segna appena +2°C a Matera, +4°C a Bari, Catanzaro e Vibo Valentia, +5°C ad Avellino, +6°C a Benevento, +7°C a Taranto, Lecce, Messina e Reggio Calabria, +8°C a Palermo, Crotone e Brindisi. Per molte di queste località si tratta in assoluto del giorno più freddo della stagione invernale, proprio oggi che è 1° marzo ed è quindi il primo giorno della primavera meteorologica! Ma oltre al freddo, abbiamo anche maltempo diffuso: la neve cade copiosa in Puglia fino a quote bassissime, oltre che nelle zone interne dell’Abruzzo, del Molise e in gran parte della Basilicata.

Ma l’ondata di maltempo non è ancora finita. Nel pomeriggio-sera i fenomeni più estremi si sposteranno al Sud, concentrandosi in modo particolare su Calabria meridionale e Sicilia. La neve cadrà copiosa su Serre, Aspromonte, Peloritani, Nebrodi, Madonie, Etna e sui monti Iblei, a quote molto basse, a partire dai 300–400 metri di altitudine, con temperature in ulteriore calo. Gli accumuli si riveleranno particolarmente abbondanti in Aspromonte, dove nevica copiosamente da stamani.

Le condizioni meteorologiche miglioreranno gradualmente domani, ma persisteranno molte nubi e soprattutto continuerà a fare freddo, con temperature tipicamente invernali per tutta questa settimana e con ogni probabilità anche la prossima. Iniziano oggi, infatti, i dieci giorni che per il Centro/Sud Italia saranno i dieci giorni più freddi dell’intero inverno. Per il monitoraggio della situazione meteorologica consigliamo le pagine del nowcasting che consentono di seguire in diretta l’evoluzione delle più pericolose celle temporalesche e il loro tragitto: