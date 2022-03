Allerta Meteo in Puglia: codice giallo per rischio temporali sabato 5 marzo

MeteoWeb

La Protezione Civile della regione Puglia ha diramato un avviso di condizioni avverse, dichiarando l’allerta gialla sulla Puglia centrale adriatica per rischio di piogge e temporali. Secondo quanto riportato in una nota della Prefettura di Bari, dalle ore 8 di domani, sabato 5 marzo, e per le successive 12 ore, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a moderati, sui settori adriatici della Puglia centro-settentrionale.