Allerta Meteo in Sardegna: forti piogge, temporali e vento nel weekend

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha emesso un’allerta per rischio idrogeologico di codice giallo (criticita’ ordinaria), valido dalle 15 di domani, sabato 12 marzo, fino alla mezzanotte di domenica 13. Sono attesi piogge e temporali nelle aree meridionali e centro-orientali dell’isola, in particolare nell’Iglesiente, nel Campidano e nel bacino del Flumendosa Flumineddu.

Una ulteriore conferma del peggioramento delle condizioni climatiche arriva dall’ufficio meteo dell’Aeronautica Militare di Decimomannu. “Peggioramento nella nottata, con precipitazioni piu’ intense nella parte orientale, nel Sarrabus e nell’Ogliastra dove si registreranno cumulati che potranno anche raggiungere i 30 millimetri”, segnalano gli esperti. La giornata di domenica sara’ segnata dalla pioggia e dal cielo nuvoloso soprattutto nella parte orientale della Sardegna ma i cumulati saranno di minore intensita’. La situazione dovrebbe migliorare da lunedì 14 marzo.

Gia’ da domani, il vento di grecale, che sta soffiando in queste ore, lascera’ il posto allo scirocco che scontrandosi con l’aria fredda atlantica portera’ le precipitazioni. Lo scirocco sara’ sostenuto, con una ventilazione che potra’ raggiungere in alcuni casi anche i 40km/h nelle giornate di sabato e domenica. Da lunedi’ il vento si intensifichera’ sulla parte occidentale della Sardegna con raffiche che potranno raggiungere anche i 70km/h. Questa situazione portera’ a mari mossi e a rischio mareggiate nella parte meridionale e orientale dell’Isola.

Ci sarà anche un calo delle temperature. “I valori massimi registrati oggi intorno ai +18°C si abbasseranno in media di 1-2°C, anche se in alcune zone come a Nuoro il termometro potrebbe scendere giu’ anche di 5°C. Le minime rimarranno costanti tra i +10 e +11°C nelle aree vicino alle coste e all’interno, come Fonni sui +4/5°C”, comunica l’ufficio meteo di Decimomannu.