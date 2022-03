Allerta Meteo in Toscana: codice giallo per vento domani

MeteoWeb

La Sala operativa della Protezione Civile regionale della Toscana ha diramato un’allerta meteo codice giallo per vento per l’intera giornata di domani, venerdì 18 marzo, a partire dalle 6 del mattino. Forte vento di Grecale soffiera’ sul centro della regione, spiega una nota. Il fenomeno sara’ concentrato in particolare nella valle dell’Arno fiorentina, Valdarno Inferiore e valli del Bisenzio e Ombrone pistoiese, dove si intensificheranno i venti di Grecale con forti raffiche sulle pianure interne sottovento ai rilievi. Il mare, a partire dal pomeriggio di domani, sara’ fino a molto mosso sull’Arcipelago.