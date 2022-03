Allerta Meteo, FOCUS con tutti i dettagli sull’irruzione fredda di domenica e lunedì: nevicate al Sud

MeteoWeb

Mentre continua a insistere il maltempo su diverse aree della Sardegna, soprattutto orientale e centro-settentrionali, e ancor più sulla Sicilia orientale, specie sul Catanese, qui con accumuli che hanno raggiunto i 130 mm nelle ultime 24 ore, dai quadranti orientali inizia ad affluire anche aria più fredda. Attualmente il flusso freddo più intenso è ancora in prossimità delle aree balcaniche e della Grecia, ma già nelle prossime ore serali l’isoterma di -4°C intorno ai 1550 m inizierà ad abbordare la Puglia meridionale, anche parte della Calabria e i settori alpini di Nordest. Nel corso della giornata di domani, l’aria fredda raggiungerà un po’ tutto lo stivale, magari non esageratamente fredda, ma abbastanza da comportare temperature di tipo invernale da Nord a Sud, con diversi gradi sotto la media tipica del periodo.

Nell’immagine in evidenza, abbiamo rilevato le aree dove è atteso più freddo, con la fascia ionica più esposta e dove i valori termici si porranno fino a 7/8°C sotto la media. Sul resto del paese, soprattutto al Nord, sulle regioni adriatiche e sul resto del Sud, i valori si porranno mediamente intorno ai 5/6°C sotto media, 3/4° sotto la norma sul medio Tirreno, 1/2° in meno sulla Sardegna. In riferimento ai fenomeni associati al flusso freddo, sono confermate scarse precipitazioni su buona parte delle aree interessate, mediamente in forma di piovaschi o di fiocchi localizzati in media-alta colina sui settori appenninici centro meridionali, dall’Abruzzo, Sud Marche, alla Lucania centro settentrionale e fiocchi deboli anche sui settori alpini centro occidentali. Mediamente si tratterà di imbiancate o al più localmente di qualche centimetro su queste aree sopra i 7/900 m. Invece, sull’area Pollino, nel Sudovest della Lucania, sulla Sila, in Aspromonte e sull’area etnea, le precipitazioni sono attese più intense e ricorrenti, con possibili accumuli un po’ più consistenti, fino a 5/10 cm oltre 800/900 m ma anche fino a 15/20 cm o persino oltre su Aspromonte e sull’area etnea; imbiancate o qualche centimetro sui rilievi calabresi ed etnei possibili anche a quote un po’ più basse. Il tempo sul resto del paese sarà mediamente stabile e anche ampiamente soleggiato, sebbene con un quadro termico più freddo in linea generale, meno sulle aree tirreniche.

