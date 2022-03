Allerta Meteo, torna il maltempo al Sud: nubifragi in Calabria e Sardegna, poi di nuovo gelo e neve

MeteoWeb

Torna il maltempo sull’Italia e in modo particolare al Sud, con piogge e temporali che nei prossimi due giorni saranno diffusi su tutto il territorio ma in modo più intenso concentrati dapprima in Calabria, nella giornata di Venerdì 18 Marzo, e successivamente in Sardegna Sabato 19, nel giorno della Festa del Papà. I fenomeni più intensi di domani saranno sulla Calabria jonica, dove inizierà a piovere intensamente già dal mattino per effetto dello “stau” appenninico determinato dalle correnti di scirocco provenienti dal mar Jonio e cariche di umidità.

Il maltempo si intensificherà nel pomeriggio con veri e propri nubifragi sul crinale jonico di Sila, Serre e Aspromonte dove potranno cadere fino a 50mm di pioggia. Diluvi anche sul versante orientale dell’Etna, sui Peloritani jonici meridionali, e piogge sparse sull’Appennino meridionale, nella Sardegna orientale e sulle Alpi, in Lombardia. Attenzione anche a possibili temporali tra Malta e Capo Passero, tra il mar Jonio e il Canale di Sicilia:

Per tutto il giorno di Venerdì 18 Marzo avremo forti venti orientali sull’Italia, in modo particolare nel Canale di Sicilia che sarà in burrasca dall’alba a tarda sera, come possiamo osservare nelle mappe:

Per quanto riguarda le temperature, saranno in diminuzione dopo il caldo di oggi che ha fatto schizzare la colonnina di mercurio fino a +21°C a Napoli e +20°C a Roma, anzi inizierà un nuovo calo termico che sarà subito rilevante nelle Regioni adriatiche e joniche colpite dal maltempo, ma soltanto un piccolo antipasto di un nuovo colpo di coda invernale che da Sabato 19 farà nuovamente crollare le temperature su valori molto bassi, determinando altri 4 giorni di freddo tipicamente invernale in tutto il Paese.

