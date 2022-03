Alpinismo: addio a Giorgio Redaelli, il Re del Civetta

MeteoWeb

E’ morto a 87anni Giorgio Redaelli, grande protagonista dell’alpinismo italiano degli anni ’50 e ’60 e grande interprete dell’alpinismo invernale.

Ex sindaco di Cassina (Lecco, Valsassina), è appartenuto al gruppo alpinistico dei “Ragni”, è stato guida alpina, rifugista e accademico del Cai, membro dell’Ecole militaire de haute montagne di Chamonix, ex istruttore nazionale di alpinismo e maestro di sci.

Nato e cresciuto a Molina di Mandello (Lecco), ha iniziato ad arrampicare in Grignetta.

Redaelli ha fatto parte della cordata che nel 1956 ha compiuto la prima ripetizione della via di Bonatti al Dru.

È stato soprannominato “Re del Civetta” per le sue innumerevoli imprese sul Gruppo del Civetta.