Incidenti in montagna: alpinista scivola e muore sommerso dalla neve in Valtellina

Tragedia sul monte Fircellina in territorio comunale di Valdidentro (Sondrio), in Alta Valtellina. Una coppia di alpinisti, un uomo e una donna, sono scivolati per diversi metri. L’uomo, 62 anni, è stato ritrovato privo di vita dopo essere rimasto a lungo sepolto sotto una massa di neve. La donna che era con lui, invece, è rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti elisoccorso, soccorso Alpino e carabinieri. La dinamica del drammatico incidente è in corso di valutazione da parte del Sagf della Guardia di Finanza di Bormio sul posto con il Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna.