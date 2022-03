Guerra in Ucraina: Amazon ferma le attività commerciali in Russia

MeteoWeb

Amazon si è unito al crescente numero di imprese che sospendono le attività commerciali in Russia. Il colosso dell’e-commerce ha annunciato lo stop delle sue attività commerciali in Russia a causa della guerra in Ucraina. Amazon ha sospeso l’accesso al suo canale video Prime per i clienti in Russia, fermato la spedizione di prodotti in Russia e Bielorussia e fermato l’accesso a nuovi clienti del servizio cloud Aws basati nei due paesi.