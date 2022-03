Ambasciatore indiano in Palestina trovato morto nell’ambasciata a Ramallah

MeteoWeb

L’ambasciatore indiano in Palestina, Mukul Arya, è stato trovato morto all’interno dell’ambasciata a Ramallah. Non è noto in che circostanze sia avvenuto il decesso.

Arya aveva prestato servizio presso le ambasciate indiane a Kabul, Mosca, nonché presso la sede del Ministero degli Affari Esteri a Delhi. Ha anche prestato servizio presso la Delegazione Permanente dell’India presso l’UNESCO a Parigi.

Il Ministero degli Esteri palestinese ha annunciato la morte in un comunicato: “abbiamo ricevuto con grande stupore e shock la notizia della morte dell’Ambasciatore della Repubblica dell’India nello Stato di Palestina, Mukul Arya, ed esprimiamo grande tristezza, perdita e dolore per la sua morte”.

“Appena arrivata questa dolorosa notizia, sono state impartite immediate istruzioni dal Presidente Mahmoud Abbas e dal Primo Ministro Muhammad Shtayyeh a tutte le autorità di sicurezza, polizia e pubbliche, oltre al Ministero della Salute e della Medicina Legale, di trasferirsi immediatamente nel luogo di residenza dell’ambasciatore indiano per monitorare da vicino il caso della morte. Tutte le parti sono pienamente preparate a fare ciò che è loro richiesto in circostanze così difficili e di emergenza”, si legge in una nota.

Il Ministero ha affermato di essere in contatto con il Ministero degli Affari Esteri dell’India per completare le disposizioni per il trasporto del corpo di Arya. Il Ministro degli Esteri indiano si dice “profondamente scioccato” dalla notizia. “Era un funzionario brillante e di talento con così tanto davanti a sé. Il mio cuore va alla sua famiglia e ai suoi cari“, scrive Subrahmanyam Jaishankar su Twitter.