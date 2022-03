Ambiente, Onu: 200 nazioni concordi nel creare trattato contro l’inquinamento da plastica

MeteoWeb

L’ambiente resta, nonostante tutto, una priorità. Per questo motivo le Nazioni Unite avvieranno negoziati formali per dar vita a un trattato globale, il primo al mondo, che affronti “l’epidemia” dei rifiuti di plastica nel pianeta. Quasi 200 Paesi riuniti all’Assemblea delle Nazioni Unite per l’ambiente(Unea), a Nairobi, hanno adottato all’unanimità una risoluzione che istituisce un comitato intergovernativo per negoziare e finalizzare un accordo giuridicamente vincolante entro il 2024 per combattere l’inquinamento da plastica in tutto il mondo. “E’ un giorno per i libri di storia“, ha dichiarato il ministro norvegese per il clima e l’ambiente, Espen Barth Eide, presidente dell’Unea. “Ora abbiamo un accordo su uno strumento giuridicamente vincolante sull’inquinamento da plastica. Non siamo contro la plastica, siamo contro l’inquinamento da plastica”.