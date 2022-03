Covid, anche i militari no vax possono rientrare a lavoro: resta la sanzione da 100 euro

MeteoWeb

Dopo le notizie diffuse nei giorni scorsi in merito alla possibilità, per il personale scolastico e universitario, di rientrare a lavoro anche senza essersi sottoposti al vaccino, in queste ore anche vertici di Forze dell’Ordine e Forze Armate stanno avviando le procedure di reintegro di militari e poliziotti sospesi perché non vaccinati.

In una lettera diffusa dallo Stato Maggiore dell’Esercito in virtù del Decreto Legge del 24 marzo 2022, si parla di “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato d’emergenza“.

Nello specifico, viene comunicata la riammissione in servizio del personale sospeso per mancata vaccinazione anti Covid. Fino al 30 aprile, per accedere al luogo di lavoro, sarà sufficiente essere in possesso di Green pass base, e dunque essersi sottoposti a tampone. Resta comunque in vigore, per i militari non vaccinati, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro.