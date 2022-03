Apple rilascia iOS 15.4, l’iPhone si sblocca anche con la mascherina

MeteoWeb

Apple ha rilasciato le versioni pubbliche di iOS 15.4 e iPadOS 15.4: sono tante le novità che derivano dagli aggiornamenti dei sistemi operativi per iPhone e iPad, prima tra tutte la possibilità di sbloccare gli smartphone anche indossando una mascherina.

In precedenza, i possessori di un iPhone potevano sbloccare il telefono cliccando sull’Apple Watch abbinato mentre adesso, anche in assenza di smartwatch, possono farlo anche con volto coperto.

L’azienda ha spiegato che la novità è resa possibile da un aggiornamento della tecnologia di riconoscimento che riesce a leggere le caratteristiche del contorno occhi, cioè la parte del viso che resta scoperta quando si usa un dispositivo di protezione individuale.

Un’altra novità, legata sempre all’emergenza sanitaria, riguarda l’aggiunta del Green Pass per il Covid-19 nell’applicazione Wallet anche in Europa e l’arrivo, nell’app Salute, di una sezione dedicata alle somministrazioni dei vaccini e alle guarigioni dall’infezione da SARS-CoV-2.